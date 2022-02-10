Олег Матыцин принял участие в заседании Набсовета общества «Трудовые резервы»

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании Наблюдательного совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Мероприятие прошло под председательством генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова на площадке Госкорпорации.

В мероприятии также приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» появилось в 2018 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы действительно видим большую работу, которую проводят «Трудовые резервы» в области развития корпоративного спорта. Мы тесно работаем в рамках подготовки и проведения массовых мероприятий для любителей спорта. В 2021 году Минспорт России выделил ВФСО «Трудовые резервы» субсидию, в рамках которой было проведено 32 мероприятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В систематические занятия спортом «Трудовыми резервами» вовлечено более 23 тысяч человек – сотрудников 265 предприятий, действующих в более чем в 40 субъектах Российской Федерации», – отметил Олег Матыцин.

Олег Матыцин заявил, что Минспорт России поддерживает работу общества «Трудовые резервы» в создании Ассоциации развития корпоративного спорта. Сегодня это уже восемь крупных компаний и госкорпораций, ещё 20 промышленных предприятий в настоящее время изъявили готовность вступить в организацию.

Пресс-служба Минспорта России

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