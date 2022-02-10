Л. Сафин провел «круглый стол» на тему «О мерах по развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий»

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан провел «круглый стол» «О мерах по развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий». Обсуждение организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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Ленар Сафин напомнил, что в октябре прошлого года Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга дала поручение Комитету по экономической политике проработать с Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством транспорта РФ и с регионами вопросы финансирования строительства сельских дорог с твердым покрытием.

Сенатор отметил, что отсутствие транспортной связанности сёл с райцентрами и крупными магистралями не позволяет развивать производство, привлекать квалифицированные кадры, обеспечивать население доступным образованием, медициной и прочими жизненно-важными услугами. «Как результат, отток сельского населения и другие социальные проблемы».

Ленар Сафин сообщил, что в прошлом году Комитет СФ по экономической политике провел ряд выездных заседаний в регионах. Один из наиболее частых вопросов связан именно с сельскими дорогами. Поднимался вопрос об изменении правил предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на развитие сельской транспортной инфраструктуры. Ранее в приоритете были дороги, связывающие сельские населенные пункты с основными магистралями. В настоящее время в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» средства выделяются на строительство и ремонт автодорог к населенным пунктам, на территории которых находятся объекты АПК.

Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Ленар Сафин

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Валерий Васильев

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Наталия Косихина

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Высокинский

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Ленар Сафин

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По словам парламентария, дороги стали строить к агропромышленным предприятиям, которые часто располагаются за пределами населенных пунктов. Проблема транспортной доступности населения осталась нерешенной.

Сенатор отметил, что ряд субъектов просят вернуться к предыдущим правилам распределения субсидий, закрепить выбор объектов за Федеральным дорожным агентством. В настоящее время отбор осуществляет Минсельхоз России, при этом главным распорядителем субсидий является Росавтодор. Регионы также предлагают в приоритетном порядке выделять средства на строительство и ремонт дорог, которые ведут к социально-значимым объектам, связывают сельские территории с райцентрами и магистралями.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы строительства, реконструкции и ремонта сельских автодорог, предложения по наращиванию темпов строительства и ремонта сельских автодорог с твердым покрытием.

В заседании приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного хозяйства, региональных органов государственной власти, транспортных компаний и ассоциаций.

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