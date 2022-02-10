Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1910.02.2022 18:46

Корабль «Прогресс МС-19» отправлен на общую сборку с ракетой-носителем

На техническом комплексе космодрома Байконур завершается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-19» разработки и производства РКК «Энергия» к пуску по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 10 февраля 2022 года, «Прогресс МС-19» в составе космической головной части прибыл в монтажно-испытательный корпус площадки № 31 на общую сборку с ракетой-носителем. Перед отправкой корабля с площадки 254 специалисты РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили кантование в горизонтальное положение и ее погрузку в транспортный агрегат, предназначенный для перевозки головных частей с кораблями типа «Прогресс МС» и «Союз МС».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур. Программа полета корабля предусматривает двухсуточную схему сближения и доставку на борт МКС около 2 500 кг полезной нагрузки, включая топливо дозаправки, запасы воды и газов, а также различное оборудование и материалы для экипажа 66-й долговременной экспедиции.

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