Комитет СФ рекомендовал одобрить ряд законов, направленных на стимулирование инвестиционной активности

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание А. Кутепов.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить закон об изменении в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», которым корректируется подход к определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

В мероприятии участвовали статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Анастасия Бондаренко, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс, заместитель генерального директора ПАО «Россети» Даниил Краинский.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области предусматривается, что с 1 июля 2022 года в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – так называемая «последняя миля» — в размере 50 процентов от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года – в полном объеме.

Также Федеральным законом с 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

К полномочиям Правительства РФ отнесено установление особенностей определения размера и применения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности.

Также закрепляется право регионов уменьшать размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства при условии компенсации сетевой организации неполученных доходов за счет средств бюджета субъекта РФ.

Сенатор подчеркнул, что Федеральный закон потребует разработки нормативных правовых актов Правительства РФ.

Иван Абрамов сообщил, что в проекте постановления Правительства в связи с указанным законом запланирована существенная льгота: плата за техприсоединение не коснется тех потребителей до 150 кВт, которые находятся в городе на расстоянии 300 м от сетей, а в сельской местности — 500 м. «Это около 80 – 90 процентов существующих потребителей».

Анастасия Бондаренко пояснила, что содержащаяся в проекте постановления Правительства льгота предусмотрена для малых и средних предпринимателей. «В целом закон направлен на корректировку действующего механизма, он не затрагивает и не устанавливает особенности в отношении граждан».

Также Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в статьи 28 и 29 Федерального закона «О защите конкуренции» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Речь идет о развитии специальных административных районов и деофшоризации российской экономики.

В обсуждении принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

Как сообщил Иван Абрамов, закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности специальных административных районов РФ – острова Русский в Приморье и острова Октябрьский в Калининградской области. Предусматривается упрощенный порядок возвращения компаний, которым в 2014 году пришлось уйти из РФ из‑за антироссийских санкций.

«Закон позволяет бенефициарам, которые утратили после 17 марта 2014 года контроль над своими иностранными активами, в случае их редомициляции, то есть, изменения юрисдикции, работать в специальных административных районах России», — сказал сенатор.

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