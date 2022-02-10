Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить закон, касающийся технического присоединения в электросетям

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел закон об изменении в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике» в части совершенствования технологического присоединения энергопринимающих устройств.

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В заседании, которое провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Закон представила статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

Федеральный закон устанавливает, что с 1 июля 2024 года для устройств (объектов) максимальной мощностью свыше 150 кВт, а также в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Для устройств (объектов) максимальной мощностью не более чем 150 кВт с 1 июля 2022 года в указанную плату будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства в размере не более чем 50 процентов от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года – 100 процентов.

К полномочиям Правительства РФ отнесено установление особенностей определения размера и применения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности.

Также закрепляется право регионов уменьшать размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства при условии компенсации сетевой организации не полученных доходов за счет средств бюджета субъекта РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Принято решение рекомендовать палате одобрить этот документ. При этом, как отметил Анатолий Артамонов, Комитет СФ считает целесообразным проведение мониторинга реализации положений закона, в том числе принимаемые в его исполнение нормативных правовых актов.

Анатолий Артамонов

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Николай Журавлев

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Сергей Иванов

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Сергей Иванов

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Дина Оюн

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Вадим Деньгин

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Комитет СФ также рекомендовал одобрить изменения в статью 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей» и Федеральный закон «О ветеранах».

Как сообщил статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, устанавливается статус ветерана боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки для прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ, выполнявшим свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Кроме того, эти меры поддержки будут распространяться на категорию гражданских прокуроров и следователей, которые стали инвалидами вследствие ранения или контузии, полученных при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий и на членов семей погибших прокуроров и следователей.

По его словам, эти меры поддержки получат 1368 человек.

Также сенаторы утвердили отчет о работе Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам за 2021 год.

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