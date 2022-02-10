Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждена международная повестка дня и актуальные вопросы парламентского взаимодействия.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области принял участие в совещании председателей комитетов (комиссий) парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к предмету ведения которых относятся международные отношения.

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Как сообщил Григорий Карасин, в ходе мероприятия, которое состоялось в Государственной Думе, обсуждалась международная ситуация, координация государств – участников ОДКБ на международной арене, актуальные вопросы парламентского взаимодействия и развития международных связей Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Представители парламентов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан сообщили о военно-политической ситуации в национальных сегментах зоны ответственности ОДКБ.

Состоялось обсуждение итогов первой операции контингента Миротворческих сил ОДКБ в начале января 2022 года в Республике Казахстан. Высказаны предложения о совершенствовании национальных законодательств государств – членов ОДКБ в области правового обеспечения миротворческой деятельности Организации.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин принял участие в совещании председателей комитетов (комиссий) парламентов государств-членов ОДКБ

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин принял участие в совещании председателей комитетов (комиссий) парламентов государств-членов ОДКБ

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Участники мероприятия уделили внимание совершенствованию работы по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела государств – членов Организации, высказались за дальнейшее развитие института международного наблюдения за выборами на пространстве ОДКБ.

В ходе совещания заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал подробный доклад о ходе переговоров Россия – США и Россия – НАТО по гарантиям безопасности.

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