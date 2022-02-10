Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb10.02.2022 16:30

Госкомиссия дала добро на первый в 2022 году пуск с Гвианы

Государственная комиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb. На момент пуска, который запланирован 10 февраля 2022 года в 21:09:37 по московскому времени, ожидается благоприятная погода.

Совместный расчёт российских специалистов и иностранного заказчика запуска приступил к заправке ракеты-носителя компонентами ракетного топлива. Спустя 2,5 часа ожидается завершение всех заправочных операций и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки стартового комплекса.

Прямая трансляция подготовки к пуску и старта от компании Arianespace начнется в 20:30 мск.

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«Союз в „Гвианском космическом центре“» — международный космический проект Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции.

В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-СТ». С момента первого старта 21 октября 2011 года уже проведено 26 пусков ракет «Союз-СТ».

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