В. Матвиенко: Важно вовлекать детей и молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации открыла выставку детского рисунка, посвященную 80-летию «Дороги Жизни» через Ладожское озеро. Главный герой работ – легендарная полуторка.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила выставку детского рисунка о легендарной полуторке. Экспозиция посвящена 80-летию «Дороги Жизни» через Ладожское озеро. 20 работ, представленных в здании верхней палаты парламента, — это итог всероссийского детского конкурса, объявленного Советом Федерации в ноябре прошлого года, на который 32 региона прислали около 400 детских рисунков.

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Рисунки сопровождаются аудиорассказами детей о том, какие семейные истории и произведения о Великой Отечественной войне вдохновили их на создание картины. Истории можно услышать, перейдя по ссылке по QR-коду на каждом рисунке.

Детские рисунки проникновенные и пронзительные, и в то же время высокого художественного уровня

Валентина Матвиенко считает важным вовлекать детей, подростков, молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. «Детские рисунки проникновенные и пронзительные, и в то же время высокого художественного уровня. Этот проект надо продолжать». Спикер СФ поддержала предложение показать выставку во всех субъектах Федерации.

Валентина Матвиенко открыла выставку детского рисунка о легендарной полуторке, посвященной 80-летию «Дороги Жизни»

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Валентина Матвиенко открыла выставку детского рисунка о легендарной полуторке, посвященной 80-летию «Дороги Жизни»

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Валентина Матвиенко открыла выставку детского рисунка о легендарной полуторке, посвященной 80-летию «Дороги Жизни»

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Валентина Матвиенко открыла выставку детского рисунка о легендарной полуторке, посвященной 80-летию «Дороги Жизни»

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По словам академика Российской академии художеств, члена правления Московского союза художников, а также Творческого Союза художников России Алексея Буртасенкова, возглавившего независимое жюри, отбор происходил максимально объективно: учитывали раскрытие образа, применение живописных и графических решений.

Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость поддерживать подобные проекты. Она напомнила о важности продолжать поисковые экспедиции, результаты которых раскрывают молодежи историю страны.

Председатель СФ поблагодарила за организацию мероприятия председателя Комитета СФ по науке, образованию культуре Лилию Гумерову ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и инициатора конкурса, первого заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представителя от законодательного органа государственной власти Ленинградской области Дмитрия Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области «Многое делается для того, чтобы подвиг защитников Ленинграда не был забыт и его свет никогда не погас. Важно, чтобы с детского возраста ребята задумывались над тем, что такое война, какой ценой Красная Армия победила фашизм».

Вместе с тем, спикер СФ подчеркнула, что и другие памятные исторические даты Великой Отечественной войны нужно помнить. «Это наш патриотический долг – сделать все, чтобы никто не мог переписать историю, принизить роль народов Советского Союза, которые обеспечили победу над фашизмом».

Председатель Совета Федерации также призвала продолжить проведение конкурса, в этот раз посвятив его 80-летию прорыва блокады Ленинграда и тем героям, которые спасали и обороняли город. Валентина Матвиенко предложила пригласить победителей конкурса в январе 2023 года в Санкт-Петербург, чтобы они могли участвовать в торжественных мероприятиях по случаю памятной даты и посетить исторические места, мемориалы.

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