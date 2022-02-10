В. Бондарев: Современный этап развития пенитенциарной системы РФ характеризуется ее существенным реформированием

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по обороне и безопасности рассмотрели вопрос о совершенствовании воспитательной работы в учреждениях УИС.

Председатель Комитета СФ о обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совещание по вопросу «О совершенствовании системы подготовки кадров и организации воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации».

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В мероприятии, которое состоялось в режиме видеоконференции, приняли участие члены Комитета СФ по обороне и безопасности, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва а также представители Федеральной службы исполнения наказаний и учебных заведений системы ФСИН России.

За последние десять лет принято более четырехсот нормативно-правовых актов, направленных на реформирование пенитенциарной системы

Как отметил Виктор Бондарев, современный этап развития пенитенциарной системы РФ характеризуется ее существенным реформированием. По его словам, за последние десять лет принято более четырехсот нормативно-правовых актов, направленных на реформирование пенитенциарной системы и дальнейшее совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.

«Комитет СФ по обороне и безопасности осуществляет законодательное сопровождение и организационное обеспечение рассматриваемой сферы. Озабоченность вызывают участившиеся факты превышения полномочий сотрудниками УИС, которые должны быть исключены из практики», — подчеркнул Виктор Бондарев.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей ФСИН, в том числе, по вопросам совершенствования системы подготовки кадров для учреждений УИС России, прохождения профессионального или дополнительного профессионального образования, отбора сотрудников для работы в учреждениях УИС и ФСИН, проанализированы недочеты в работе системы УИС.

Приняты рекомендации, которые после их доработки с учетом предложений, высказанных участниками совещания, будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

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