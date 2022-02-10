А. Яцкин провел заседание по подготовке «правительственного часа» на тему «О ходе реализации национального проекта «Экология»

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии принял участие Министр природных ресурсов и экологии РФ А. Козлов.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Андрей Яцкин

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Елена Перминова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Елена Зленко

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Баир Жамсуев

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Екатерина Алтабаева

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Сергей Митин

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Татьяна Гигель

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова

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Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором был рассмотрен вопрос о подготовке «правительственного часа» на тему «О ходе реализации национального проекта «Экология».

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Провел расширенное заседание первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проинформировал о проведении мероприятий по девяти федеральным проектам: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

Особое внимание он уделил работе с отходами, в том числе I и II классов опасности. Глава ведомства сообщил, что сейчас создаются 7 заводов по уничтожению опасных отходов.

По его словам, Министерство взаимодействует с руководителями регионов по определению наиболее опасных объектов, подлежащих уничтожению. Александр Козлов считает, что, решая существующие вопросы, нельзя допускать формирования новых свалок.

Министр обратил внимание, что в настоящее время очень сложно привлечь инвесторов к реализации проектов в отрасли.

Касаясь проекта «Чистый воздух», Министр отметил, что в этой сфере все должно быть публичным и понятным по каждому предприятию.

Александр Козлов также проинформировал, что после выполнения проектов по оздоровлению Волги, Байкала и Дона необходимо будет создавать единый проект по рекам России.

По словам Министра, важным вопросом является то, что в стране нет пока единой базы источников питьевой воды, и над этим надо работать.

Министр поблагодарил Совет Федерации за серьезное внимание к экологическим проблемам и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие. В ходе встречи он ответил на многочисленные вопросы сенаторов, которые касались ситуаций в субъектах Федерации.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия затронул вопрос источников финансирования глобального проекта по оздоровлению российских рек. Он также подчеркнул важность решения вопросов по ТКО.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области озвучил тему оздоровления реки Урал.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области отметил, что на территории Кировской области имеется 33 исторически сложившихся крупных районных свалок ТБО, расположенных на более чем 90 га, объем накопленных отходов – почти 1,5 млн кв. м. С учетом ограниченного бюджета Кировской области, высокой стоимости работ по рекультивации свалок работы будут проводиться не менее 30 лет. Сенатор считает важным включить такие объекты в национальный проект «Экология».

В работе приняли участие председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области сенаторы Российской Федерации, заместители Министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, руководители других заинтересованных министерств и ведомств, представители научных и общественных кругов.

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