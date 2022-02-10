А. Майоров: Для эффективной реализации нацпроекта «Экология» требуется совершенствование законодательства в сфере оценки уровня негативного воздействия на окружающую среду

Source: Russia – Council of the Federation

В работе Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие Министр природных ресурсов и экологии РФ А. Козлов.

В ходе заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был рассмотрен ряд вопросов подготовки к «правительственному часу» в рамках 517-го заседания Совета Федерации 11 февраля 2022 года с участием Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Экология».

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Провел заседание председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия В мероприятии участвовал Александр Козлов.

Как подчеркнул Алексей Майоров, главная задача обсуждения в рамках «правительственного часа» — обозначить существующие проблемы в сфере экологии и определить пути их решения.

Глава Комитета СФ напомнил, что реализация национального проекта «Экология» осуществляется во исполнение указов Президента России. В 2021 году в рамках национального проекта «Экология» осуществлялись мероприятия девяти федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».

По словам Алексея Майорова, проведена значительная работа по совершенствованию природоохранного законодательства. Приняты федеральные законы и подзаконные акты, направленные на создание эффективной системы обращения с отходами, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, восстановление нарушенных естественных экологических систем. «Вместе с тем для эффективной реализации национального проекта «Экология» требуется совершенствование законодательства, которое направлено на создание механизма оценки уровня негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни. Важно определить объекты для последующей ликвидации в первоочередном порядке», — подчеркнул он.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Андрей Кислов

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Людмила Талабаева

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Виктор Новожилов

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Александр Наролин

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Сергей Митин

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Белан Хамчиев

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Арсен Фадзаев

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Елена Зленко

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор уверен, что необходимо продолжать развитие законодательства с учетом планируемого расширения эксперимента по квотированию выбросов. «В целях формирования законодательных основ для перехода на экономику замкнутого цикла требуется создание соответствующей нормативно-правовой базы, в том числе в сфере обращения с вторичными ресурсами и расширенной ответственности производителей и импортеров товаров».

Алексей Майоров также проинформировал, что в целях подготовки «правительственного часа» Комитет СФ по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провел совещание с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым по вопросам реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и итогах реформы в сфере обращения с ТКО.

Законодатель обратил внимание, что сегодня также состоится внеочередное расширенное заседание Комитета с участием первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и Министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, где вопросы предстоящего «правительственного часа» будут рассмотрены более подробно. «В наш Комитет поступило 102 вопроса от сенаторов», — добавил он.

Алексей Козлов поблагодарил Совет Федерации за конструктивное и чёткое взаимодействие при обсуждении проблем в сфере экологии, а также при работе над проектом постановления верхней палаты по итогам предстоящего «правительственного часа».

«Надо сделать все необходимое, чтобы жители нашей страны ощутили эти изменения. Это главное», — подчеркнул Министр.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области представил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации». Документ был внесен Правительством РФ и принят Государственной Думой.

Как пояснил сенатор, Федеральным законом из статьи 27 Земельного кодекса РФ исключается указание на второй пояс зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. «Тем самым снимаются ограничения по обороту земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, во втором поясе указанных зон санитарной охраны», — уточнил он.

Сенатор подчеркнул, что снятие запрета на предоставление земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны в собственность не влияет на обязанность правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. «В соответствии со статьей 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — напомнил он.

По словам Сергея Митина, обеспечение надлежащего состояния водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, предусматривается посредством реализации положений санитарного законодательства, которым установлены единые требования к правообладателям земельных участков. «Предлагаемые изменения не повлекут дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, так как требования санитарного законодательства не зависят от вида права на земельный участок», — заявил парламентарий.

Он также сообщил, что Роспотребнадзор поддерживает указанный Федеральный закон. Комитет рекомендовал Совету Федерации его одобрить.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели ряд законопроектов и обсудили организационные вопросы работы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий, представители Министерства природных ресурсов и экологии.

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