XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Семён Елистратов – бронзовый призёр в шорт-треке на дистанции 1500 м

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 м.

Первым стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, второе место занял представитель Канады Стивен Дюбуа.

31-летний Семён Елистратов – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игр в Сочи в эстафете и бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане. Семён родом из Уфы, в составе российской сборной представляет Москву и Республику Башкортостан. Тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта под руководством Андрея Максимова.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год в России конькобежным спортом (в т.ч. шорт-треком) занимаются 49 603 человека. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации, занимается 14 836 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 1 502 человека. Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 553 человека, тренеров-преподавателей 53 человека.

134 организации имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 66 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), а также 16 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 33 спортивных школы (СШ), 13 училищ олимпийского резерва (УОР), 1 центр олимпийской подготовки (ЦОП), 5 других организаций. Данные организации осуществляют свою работу в 50 субъектах Российской Федерации.

Конькобежный спорт является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Кировская область, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Омская область, Томская область, Забайкальский край, Хабаровский край.

В России развитием конькобежного спорта совместно с Министерством спорта занимается Союз конькобежцев России. Президент Союза конькобежцев России – Алексей Кравцов.

Пресс-служба Минспорта России

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