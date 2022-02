09.02.2022 Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych i Zdrowia

Source: Government of Poland in Polish

Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych i Zdrowia09.02.2022

Wiceminister Paweł Jabłoński reprezentował Polskę w Lyonie na zorganizowanej przez francuską prezydencję UE Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych i Zdrowia, poświęconej wsparciu państw Unii Europejskiej dla krajów o niskich i średnich dochodach.

W trakcie spotkania omówiono działania UE i poszczególnych państw członkowskich, mające na celu wspieranie krajów rozwijających się w walce z pandemią COVID-19, w tym zapewnienie im dostępu do szczepionek oraz wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej. Ministrowie przedyskutowali również rolę Unii Europejskiej w wielostronnej architekturze ochrony zdrowia, w szczególności w ramach WHO.

– W walce z COVID-19 kluczowe znaczenie ma solidarność i współpraca międzynarodowa. Polska chętnie dzieli się z potrzebującymi: do tej pory przekazaliśmy lub odsprzedaliśmy na zasadzie non-profit 27 milionów dawek szczepionki do 25 krajów na całym świecie – m.in. w Afryce, Azji, Europie Wschodniej i Południowej – podkreślił wiceminister Jabłoński. Przypomniał także o objęciu przez Polskę koordynacyjnej roli w unijnej inicjatywie przekazywania szczepionek krajom Partnerstwa Wschodniego, realizowanej w ramach inicjatywy „Team Europe”.

Przed konferencją wiceszef polskiej dyplomacji wziął również udział w briefingu zorganizowanym przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Jean-Yvesa Le Driana, poświęconym wizycie prezydenta Emmanuela Macrona w Moskwie i Kijowie.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

