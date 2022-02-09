Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Союз-5#РД-171МВ09.02.2022 08:25

Энергомаш модернизирует стенд испытаний двигателей для ракеты «Союз-5»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») готовится к проведению комплексных испытаний новой информационно-измерительной системы на стенде огневых испытаний № 1. Она предназначена для повышения качества огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Новая система позволит автоматизировать процессы сбора, хранения и обработки информации о параметрах испытываемых двигателей, параметрах стенда на этапах подготовки и проведения огневых испытаний.

«Создаваемая система позволяет регистрировать нескольких сотен параметров. Она построена с использованием новейшего оборудования с высокими техническими и метрологическими характеристиками, — рассказал Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш. — Это повысит точность и качество регистрируемых параметров при проведении огневых испытаний двигателей РД-171МВ для дальнейшего их качественного анализа инженерами-конструкторами».

Информационно-измерительная система, внедряемая в рамках программы модернизации стендовой базы научно-испытательного комплекса НПО Энергомаш, заменит морально устаревший измерительный комплекс медленноменяющихся параметров, систему измерений быстроменяющихся параметров. Подрядчиком работ выступает Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»).

Уже выполнены этапы проектных работ, изготовление, монтаж системы и пуско-наладочные работы на стенде огневых испытаний № 1. Сейчас система находится в стадии ввода в опытную эксплуатацию, проводятся мероприятия по метрологической аттестации, внесению ее в Государственный реестр средств измерений. После этого пройдут комплексные испытания новой информационно-измерительной системы.

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