Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6709.02.2022 13:49

Экипажи МКС-67 приступили к экзаменационным тренировкам

В среду, 9 февраля 2022 года, командир дублирующего экипажа МКС-67 Сергей Прокопьев и его бортинженер Дмитрий Петелин сдавали экзамен на тренажере «Телеоператор».

Это специализированный тренажер, предназначенный для подготовки экипажей к реализации режима ручного телеуправления (с борта Международной космической станции) сближением и стыковкой беспилотных объектов: грузового корабля «Прогресс МС», модулей дооснащения и других космических аппаратов.

Штатно стыковка происходит в автоматическом режиме. Если по каким-то причинам это невозможно, космонавты берут дистанционное управление беспилотным космическим аппаратом на себя и осуществляют его стыковку со станцией в телеоператорном режиме управления.

На экзамене нужно показать свои навыки стыковки корабля «Прогресс МС» к узлам различных модулей российского сегмента МКС и отработать возможные нештатные ситуации. Космонавты выполняют задания, указанные в экзаменационных билетах. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин справились с ними на отлично.

Аналогичные испытания на следующей неделе предстоит пройти и основному экипажу МКС-67, а на текущей неделе оба экипажа должны сдать экзамен по ручному сближению на тренажере «Дон-Союз».

Напомним, что космонавты готовятся к 67-й длительной экспедиции на МКС. Старт космического корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года.

MIL OSI