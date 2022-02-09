Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb09.02.2022 17:06

Третий стартовый день в Гвиане

В Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) — очередной предстартовый день подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 космическими аппаратами OneWeb. Их запуск запланирован на 10 февраля 2022 года в 21:09:37 по московскому времени.

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») готовят заправочное оборудование к заправке ракеты-носителя компонентами топлива. ​ Расчет Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) проводит испытания разгонного блока «Фрегат-М».

В среду, 9 февраля 2022 года, под председательством Arianespace в присутствии заказчика космических аппаратов будет проведен обзор готовности к предстоящему пуску. Ожидается, что на этом совещании будет выдано разрешение на проведение работ по графику пускового дня.

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