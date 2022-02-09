С. Березкин: Правовой механизм организации общественного контроля в РФ требует дальнейшего совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный эффективности общественного контроля.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел «круглый стол» на тему «Повышение эффективности общественного контроля как инструмента развития гражданского общества».

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Сенатор отметил, что в Российской Федерации общественный контроль реализуется посредством многих нормативных правовых актов, которые дают право гражданскому обществу осуществлять контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления. «Основным нормативно-правовым актом, регулирующим эту сферу является Федеральный закон от 21 июля 2014 года «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Кроме того, приняты федеральные законы, содержащие инструменты общественного контроля, а также законы субъектов и муниципальных образований», — рассказал Сергей Березкин.

По его словам, законодательство в сфере общественного контроля постоянно развивается. В 2017 году в ряд федеральных законов были внесены изменения, связанные с введением особой формы общественной проверки – независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Оценку проводит специально созданный для этих целей общественный совет при конкретном органе власти. Положения об общественном контроле также содержит федеральный закон об ответственном обращении с животными: общественным инспекторам должен быть обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его помещения. В октябре 2020 года принят федеральный закон, согласно которому депутаты всех уровней не могут быть членами общественных палат. Документ направлен на устранение возможного конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.

«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Сергей Березкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Артем Шейкин

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Николай Владимиров

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Александр Савин

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Сенатор отметил, что сейчас выдвигаются различные идеи оптимизации законодательства об общественном контроле по целому ряду направлений. «Совершенствование законодательства об общественном контроле возможно лишь в контексте придания Федеральному закону структурообразующего характера и распространения его действия на все сферы деятельности».

В частности, предлагается уточнить закрепленное федеральным законодательством понятие общественного контроля, включив в него термин «общественный интерес», расширить круг субъектов общественного контроля за счет граждан и некоммерческих организаций, регламентировать процедуру их аккредитации при общественных палатах.

Сергей Березкин считает, что основной проблемой организации общественного контроля на сегодняшний день является его недостаточно высокая результативность. «Необходимо дальнейшее совершенствование правового механизма реализации общественного контроля в РФ. В частности, представляется целесообразным детально обозначить понятия субъектов и объектов общественного контроля, его формы, права общественных контролеров и правовые последствия результатов, полученных по итогам его проведения. Также важно детально прописать механизм взаимодействия в этом процессе государственных органов, общественных объединений и СМИ».

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Николай Владимиров, ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Артем Шейкин, ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области представители органов государственной власти, Общественной палаты РФ, общественных советов, общественных палат субъектов Федерации, представители гражданского общества.

С докладами выступили члены Общественной палаты Российской Федерации Александр Терновцов и Владимир Винницкий, заместитель председателя научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин, представители общественных палат субъектов Федерации. В ходе дискуссии были затронуты проблемные аспекты, связанные с осуществлением общественного контроля, и предложения по повышению его эффективности, налаживанию взаимодействия органов общественного контроля с контролирующими инстанциями, государственными и общественными институтами. Состоялся обмен успешным опытом работы в регионах РФ.

Все предложения, прозвучавшие в ходе «круглого стола», будут проанализированы и обобщены для дальнейшего обсуждения и принятия решений по корректировке действующего законодательства, сказал Сергей Березкин.

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