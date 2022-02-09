Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Вячеслав Михайлович, добрый день!

В.Лебедев: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Рад Вас видеть очень.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я всех вас приветствую на совещании, которое вы традиционно проводите в начале каждого года.

Полагаю, что идей и предложений для обсуждения как всегда накопилось много в течение предыдущего периода, и, безусловно, их глубокий, предметный анализ, поиск и принятие необходимых решений важны для всего судейского корпуса и, конечно, для нашего общества, для всей страны. Потому что в вашей работе нет второстепенных вопросов, все аспекты вашей деятельности напрямую связаны с правосудием, с защитой прав и свобод граждан и имеют огромную общественную и государственную значимость.

В этом году мы будем отмечать 100-летие со дня образования Верховного Суда. Знаю, что подготовка к этой знаменательной дате уже идёт, и юбилейные мероприятия приурочены к X Всероссийскому съезду судей, который планируется провести в ноябре этого года.

(Обращаясь к В.Лебедеву.) Так, Вячеслав Михайлович? Не ошибаюсь?

В.Лебедев: Так.

В.Путин: Верховный Суд России как высший судебный орган выполняет большой объём работы по рассмотрению судебных дел, анализирует и обобщает судебную практику, разрабатывает меры по совершенствованию судебной системы.

Этот процесс – непрерывный, потому что жизнь идёт вперёд, страна развивается, новые задачи возникают. Достаточно сказать, что бурное продвижение технологий формирует целые сферы для нормативного регулирования. Кроме того, возникают не только новые задачи, но и новые, сложные вызовы.

Вот уже два года мы живём в трудных условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. И конечно, в этой связи, уважаемый Вячеслав Михайлович, уважаемые коллеги, я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей – хотел сказать «работы» – своей миссии, безусловно, и за эту работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла.

Всё это непростое время наши суды работают, не снижая темпов, в обычном режиме. И подчеркну особую роль президиумов Верховного Суда и Совета судей, которые оперативно, в самом начале эпидемии приняли постановления о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с пандемией.

Так, они касались реализации права медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно, – совершенно конкретные вопросы возникли – и других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период.

Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.

В связи с этим отмечу, что в прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях, обзорах Верховного Суда. Он уделял особое внимание анализу рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений, прав потребителей.

Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах судопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы их аппаратов. Знаю, что у Верховного Суда есть предложение на этот счёт. Речь о законодательном закреплении взаимодействия между органами власти субъектов Федерации и региональными советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей.

Полагаю, что это предложение безусловно заслуживает поддержки, ведь подобное сотрудничество уже реализуется при разработке проектов бюджетов регионов и акцентирует внимание субъектов Федерации на необходимость выделения средств для обеспечения работы мировых судей.

Ещё одна важная тема – информатизация деятельности судов. Надо сказать, что именно период пандемии ускорил этот процесс – ускорил процесс повсеместно, во всех отраслях, во всех сферах жизни. В декабре прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможности знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде.

Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, – к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.

Уважаемые коллеги, в повестке вашего совещания много насущных вопросов. Убеждён, что конструктивное обсуждение будет способствовать дальнейшему повышению эффективности и качества правосудия.

Позвольте мне пожелать вам успешной, продуктивной работы.

Ещё раз спасибо вам за то, что вы делали в предыдущие два года, за прошлый год. И благодарю вас за внимание.

Продолжение следует.

MIL OSI