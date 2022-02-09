При участии Минэнерго России сформирован технический комитет по созданию национальной системы улавливания СО2

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 февраля. – При содействии Минэнерго России Росстандарт сформировал технический комитет «Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа», который займется разработкой национальной системы стандартизации технологий улавливания, транспортировки, захоронения и конверсии углекислого газа – СО2.

Благодаря работе техкомитета будет сформирован фонд документов национальной системы стандартизации, в постоянном режиме будет вестись разработка необходимых предложений по изменению законодательной базы для запуска работы объектов улавливания, транспортировки, хранения и переработки углекислого газа. Еще одной важной задачей нового техкомитета станет также и представление интересов России в техническом комитете в Международной организации по стандартизации, в рамках которого уже разработано 12 различных стандартов. Комитет будет работать на базе Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, который является научным центром в этой области. В состав техкомитета вошли 23 организации, чья работа в ближайшее время будет связана с реализацией проектов в области декарбонизации, в том числе ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, а также компании ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и другие.

«Улавливание СО2 становится неотъемлемой частью прогресса в любой отрасли. Россия обладает огромной ресурсной базой для захоронения углекислого газа. При этом мы готовы работать с другими странами над системами мониторинга выбросов, транспортирования и хранения», – отметил Павел Сорокин.

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