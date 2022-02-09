Павел Сорокин в Совете Федерации рассказал о процессе газификации регионов Сибири и Дальнего Востока

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 февраля. – При проведении газификации в регионах Сибири и Дальнего Востока необходимо учитывать не только экологические преимущества, но и экономический аспект, сообщил Павел Сорокин на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации.

Минэнерго России проводит серию совещаний с руководством регионов и ресурсоснабжающих организаций по газификации отдалённых от магистральных систем регионов. Так, по словам Павла Сорокина, рассматривается проведение природного газа в Республику Тыва, а также в Еврейскую автономную Область, изучаются и другие регионы.

«Необходим новый доступный источник энергии, и такой, чтобы стоимость энергии и тепла у потребителя существенно не возросла. Мы также подготовили видение комплексной программы газификации, которая включает и Иркутск, Забайкалье, Бурятию, Красноярский край, ведём соответствующую работу с «Газпромом». Эти вопросы должны решаться комплексно», – подчеркнул он.

Павел Сорокин рассказал сенаторам, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов проведения трассы газопроводов до Республики Тыва и Еврейской автономной области. Так, Республика Тыва может получить газ за счёт прокладки нового газопровода «Сила Сибири – 2», в то время как Еврейская автономная область может быть газифицирована благодаря строительству перемычки между действующей «Силой Сибири» и трубопроводной системой «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

03.02.2022

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