Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в совещании с участием представителей профильных ведомств и регионов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства.

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На мероприятии под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова выступили представители Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, субъектов Федерации, общественных организаций предпринимателей.

Основными темами обсуждения стали результаты реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 9 месяцев 2021 года, проект методики рейтингования регионов для совершенствования мер поддержки субъектов МСП, улучшение работы регионов по поддержке малого и среднего предпринимательства на первый квартал этого года.

Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач, стоящих перед Советом Федерации

«Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач, стоящих перед Советом Федерации. За два года сенаторы обновили законы в этом направлении с учётом текущих вызовов, в том числе распространения коронавируса. Были внесены изменения в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приняты решения о пересмотре федеральных проектов с учетом расширения дистанционного доступа МСП к мерам поддержки и создании благоприятных условий для развития самозанятых», — отметил вице-спикер СФ.

Николай Журавлев остановился на законе об изменении регулирования технического присоединения субъектов МСП к электросетям, который был принят Государственной Думой и направлен в Совет Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства

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В части совершенствования технологического присоединения энергопринимающих устройств Законом предусматривается поэтапная корректировка существующих льгот по технологическому присоединению хозяйствующих субъектов. А именно, в 2022–2023 годах в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства — от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а с 1 июля 2024 года – также расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры.

«Вопрос технологического присоединения должен быть решен с учетом интересов сетевых организаций, потребителей и регионов. Мы обсудили нормы закона с губернаторами, прислушались к их мнению по этому вопросу. Сенаторы будут следить за ходом подготовки подзаконных актов и за исполнением закона на местах», — сказал Николай Журавлев.

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