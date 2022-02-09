Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ионосфера#Солнце#Орбитальные группировки#ИКИ РАН#Конференция09.02.2022 10:52

Новые российские спутники проведут томографию ионосферы Земли

В Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы предусмотрено создание Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») космического комплекса «Ионозонд», в состав которого войдут четыре космических аппарата «Ионосфера». Их запуски позволят нашей стране значительно улучшить мониторинг геофизической обстановки («космической погоды»).

«Космические аппараты „Ионосфера“ смогут не только предсказывать космическую погоду, что важно для различных сфер деятельности человека, но и отслеживать её изменение в режиме реального времени. Допустим, если происходит вспышка на Солнце, то возмущения от неё достигнут Земли через полтора-двое суток, но космические аппараты зафиксируют вспышку и позволят нам понять, как будет дальше развиваться ситуация и как к ней подготовиться», — рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Пулинец.

По его словам, космическая погода — воздействия Солнца, геомагнитные бури и галактическое излучение приводят к формированию неоднородностей в ионосфере Земли, которые, в частности, вызывают временные задержки, фазовые искажения и затухание навигационных сигналов.

«Космическая погода может провоцировать аварии на железных дорогах, когда стрелки самопроизвольно переключаются, коррозию трубопроводов и нештатные ситуации в линиях электропередачи. Поэтому нам нужно держать руку на пульсе и вести мониторинг космической погоды», — пояснил учёный.

В отечественной космонавтике попытки создать спутниковую группировку для мониторинга космической погоды были предприняты в 70–80-х годах прошлого века. На спутниках «Интеркосмос-19» и «Космос-1809» прошли испытания соответствующие научные приборы. Однако реально космическую систему начали реализовывать уже в современной истории России.

«В настоящее время отдельные научные приборы для мониторинга космической погоды установлены на метеорологических спутниках „Метеор-М“ и „Арктика-М“. Однако нам требуется специализированная и непрерывно работающая космическая система „Ионозонд“, которая сможет делать томографию всей ионосферы Земли, получать ее трехмерную структуру», — сообщил Сергей Пулинец.

По его словам, ионосфера — это самая проводящая оболочка земной атмосферы, максимум проводимости которой находится на высоте 200–250 км.

«Ионосфера является радужной оболочкой нашей планеты, на которой отражаются все процессы, приходящие как сверху — от воздействия Солнца, геомагнитных бурь и галактических космических лучей, так и снизу — от ураганов, землетрясений и извержений вулканов. Всё это видно, надо только уметь это диагностировать», — добавил учёный.

В период с 7 по 11 февраля 2022 года в ИКИ РАН в городе Москве проходит 17-я ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе». Ученые представляют доклады, посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов в космической плазме — на Солнце, в солнечном ветре, ионосфере и магнитосфере Земли и других планет Солнечной системы, включая проблемы прогноза космической погоды и волновые процессы в космической плазме.

С докладами можно ознакомиться на сайте конференции или в YouTube-канале ИКИ РАН.

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