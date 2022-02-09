К. Косачев обсудил с председателем геополитической группы МПС «Евразия» А. Куспан вопросы межпарламентского взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

Беседа в формате видеоконференции прошла в рамках подготовки к 144-й Ассамблее МПС, которую запланировано провести в марте в Индонезии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с председателем геополитической группы Межпарламентского союза (МПС) «Евразия», председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан. Беседа в формате видеоконференции прошла в рамках подготовки участия делегации Совета Федерации в 144-й Ассамблее МПС и связанных с ней мероприятиях, которые запланированы на 20–24 марта 2022 года в Республике Индонезия.

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Особое внимание участники уделили обсуждению вопроса координации действий парламентов-членов группы «Евразия», в том числе в связи с учреждением новой премии Межпарламентского союза для парламентариев в честь «отцов-сооснователей» МПС – членов французского и британского парламентов Фредерика Пасси и Уильяма Кремера. Лауреат премии будет объявлен 30 июня, в Международный день парламентаризма.

Специальная премия для парламентариев или групп парламентариев учреждена в ходе заседания 142-й Ассамблеи МПС, которая прошла в режиме видеоконференции 24–27 мая 2021 года. Инициатива о ее введении предложена российской стороной.

Премия «Кремера-Пасси» будет присуждаться ежегодно на «осенней» ассамблее МПС. Лауреат премии получит приглашение участвовать в сессии и выступить перед делегатами. Право на ее получение имеют все действующие представители парламентов-членов МПС. При этом предложения по номинациям определяются геополитическими группами МПС. Лауреата премии определит Совет по отбору кандидатов, состоящий из почетных председателей МПС от каждой геополитической группы во главе с действующим Председателем МПС.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия»

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия»

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев

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Все парламенты-члены МПС входят в одну из шести геополитических групп, которые, как правило, формируются по географическому принципу: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группу «Двенадцать плюс» (Западная и Центральная Европа) и группу «Евразия» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).

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