Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#РКС#НИИ ТП09.02.2022 14:29

Дмитрию Рогозину показали современный радиолокатор «Касатка-Р» для спутников наблюдения Земли

Измеритель параметров сигналов

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 9 февраля 2022 года, посетил с рабочим визитом Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»).

Предприятие разрабатывает системы и аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли и отечественной пилотируемой космонавтики.

Главе Госкорпорации продемонстрировали завершающий этап наземно-экспериментальной отработки и испытаний космического радиолокатора с синтезированной апертурой «Касатка-Р», который создается для всепогодного космического комплекса радиолокационного зондирования Земли нового поколения «Обзор-Р».

«Касатка-Р» является основной целевой аппаратурой спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения, способных круглосуточно и при любых погодных условиях наблюдать поверхность Земли с разрешением до 0,5 метра.

Генеральный директор Роскосмоса также ознакомился с другими разработками НИИ ТП, в частности, с системой «Курс-НА», используемой для стыковки космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС» с Международной космической станцией, измерителем параметра сигналов — системой сближения и стыковки для перспективного пилотируемого корабля «Орёл».

После осмотра производственных помещений предприятия Дмитрий Рогозин провел совещание, в ходе которого совместно с руководством НИИ ТП и холдинга РКС обсудил текущее состояние и перспективы создания радиолокационной аппаратуры для космических спутников, а также применения такой аппаратуры на борту разрабатываемой Российской орбитальной служебной станции, заслушал доклады о выполнении сроков контрактов на изготовление аппаратно-программных комплексов космических систем и средств, доклады по ценообразованию на продукцию, финансированию работ, порядку проведения испытаний и выполнению программы импортозамещения.

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