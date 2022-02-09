В Совете Федерации состоялся «круглый стол», посвященный поддержке отечественного энергетического машиностроения

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание К. Долгов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел «круглый стол», посвященный поддержке отрасли отечественного энергетического машиностроения.

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В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, директор Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Грибов, представители Министерства экономического развития РФ, госкомпании «Ростех», компаний «Газпром», «Роснефть», «Россети», «РусГидро», «Объединенные машиностроительные заводы», Национального исследовательского университета «МЭИ», других профильных научных и коммерческих организаций.

Константин Долгов отметил, что одними из внутренних экономических угроз энергетической безопасности являются высокая зависимость предприятии ТЭК от импорта оборудования, а также низкая инновационная деятельность в энергетическом машиностроении, которая может привести к отставанию в освоении технологий.

Сенатор указал, что на государственном уровне проводится политика стимулирования развития производства отечественного оборудования и оказания услуг в сфере энергетики. Прогнозируется, что к 2030 году российская промышленность освоит до 95–98 процентов номенклатуры изделий для ТЭК.

Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года устанавливается, что ключевыми целями развития энергомашиностроения являются обеспечение глобальной конкурентоспособности отрасли и увеличение в период до 2035 года доли на мировом рынке до 15 процентов. При этом доля проектов энергоблоков с использованием зарубежного основного энергетического оборудования должна составить к 2035 году не более 40 процентов.

По словам Константина Долгова, в России в настоящее время насчитывается около 50 энергомашиностроительных предприятий. «Дальнейшее развитие отрасли, рост объемов производства и повышение доли российских производителей на мировом рынке должно обеспечиваться за счет обновления генерирующих мощностей в России и локализации производства за счет импортозамещения».

Парламентарий напомнил, что Правительство РФ утвердило масштабную программу модернизации генерирующих объектов российских теплоэлектростанций в период 2022–2031 годов, которая предусматривает модернизацию около 25 процентов всей тепловой генерации в Единой энергетической системе. Для преодоления отставания российских производителей в разработке и производстве газовых турбин большой мощности с 2019 года производители получили право на получение субсидий на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности. Помимо этого производители могут претендовать на получение из федерального бюджета и ряда других субсидий.

Константин Долгов указал, что сохраняется ряд проблем. В частности, несмотря на имеющийся потенциал российских производителей, отечественные разработки слабо представлены на зарубежных рынках. Речь идет в первую очередь о наиболее технологически сложных газовых и паровых турбинах.

Как отметил Евгений Грабчак, вопрос снижения зависимости от импорта продукции энергетического машиностроения – один из основных векторов работы Министерства энергетики РФ. «Мы движемся не так быстро, как хотелось бы, с точки зрения импортозамещения. Но у нас существенно увеличивается доля отечественного оборудования, эксплуатируемого на объектах ТЭК. Сейчас наиболее критичным показателем импортозависимости являются газовые турбины, и государство создает благоприятные условия для их производства».

Дмитрий Афанасьев затронул тему подготовки кадров. По его словам, главным инструментом для кадрового обеспечения отрасли является планирование приема на бюджетные места. За последние годы происходит увеличение показателей приема по таким важным для отрасли группам, как электроэнергетика и машиностроение. В 2021 году по этим направлениям выпуск составил 1082 человека, а прием – 1648 человек. Разработана федеральная программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», в рамках которой отобраны ведущие вузы, предусматривается обновление образовательного процесса, учебно-материальной базы, научно-исследовательских направлений, стратегические проекты развития, в том числе в сфере энергетического машиностроения.

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