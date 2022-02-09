А. Шевченко: Частичное изменение границы между Калужской и Брянской областями послужит на пользу жителям этих субъектов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел заседание Комитета СФ в ходе которого рассмотрен вопрос об утверждении изменения границы между Калужской и Брянской областями Российской Федерации.

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Андрей Шевченко напомнил, что соответствующее обращение от Законодательного Собрания Калужской области поступило в Совет Федерации 20 января.

Согласно Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относится утверждение изменения границ между субъектами РФ. При этом, необходимым условием является их взаимное согласие

«Согласно Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относится утверждение изменения границ между субъектами РФ. При этом, необходимым условием является их взаимное согласие. Для рассмотрения вопроса представлен полный комплект документов, который соответствует Регламенту Совета Федерации», — сообщил законодатель.

Андрей Шевченко пояснил, что изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области (в селе проживают 7 человек) и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области.

«Изменение границ между областями производится путем обмена территориями равной площади по 22.3 га., относящимся к землям лесного фонда. Будет осуществлено соединение территории села Желтянка с основной территорией Калужской области. При этом площади регионов не изменяются», — сказал Андрей Шевченко.

В ходе заседания по видеосвязи были заслушаны выступления заместителя губернатора Калужской области Ольги Ивановой, заместителя председателя Законодательного Собрания Калужской области Александра Ефремова, и. о. заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой, заместителя председателя Брянской областной Думы Владимира Пронина. Выступавшие отметили, что село Желтянка связано с административным центром сельского поселения селом Бояновичи грунтовой автомобильной дорогой, которая проходит через территорию Брянской области. Параллельно дороге проложена линия электропередачи. Предлагаемое изменение границы даст возможность надлежащего обслуживания и ремонта дороги.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Юлия Лазуткина

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Валерий Семенов

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Григорий Ледков

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Галина Солодун

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Геннадий Ягубов

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Александр Савин

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Присутствовавшие на заседании Комитета СФ сенаторы — представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области и представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Вадим Деньгин ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области особо отметили, что при разработке проекта изменения границ регионов учитывалось мнение жителей Калужской и Брянской областей.

На заседании также выступили статс-секретарь – заместитель Министра юстиции РФ Андрей Логинов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Алексей Бутовецкий.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету Федерации утвердить соответствующие изменения на ближайшем заседании палаты.

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