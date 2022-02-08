XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в одноместных санях.

Победительницей стала представительница Германии Натали Гайзенбергер, второе место заняла её соотечественница Анна Беррейтер.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Татьяну с «бронзой».

«Поздравляю Татьяну Иванову с завоеванием олимпийской «бронзы» – нашей первой награды на Играх в Пекине в санном спорте! Российская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр-2014 в командной гонке, чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, добилась успеха, несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась в нынешнем сезоне. В конце ноября она получила серьезную травму ноги во время этапа Кубка мира на пекинской трассе, но смогла успешно восстановиться, выиграть в январе Чемпионат Европы, а сегодня и свою первую личную олимпийскую медаль.

На Играх-2022 Татьяна продемонстрировала стабильно высокие результаты во всех четырех заездах. Она проявила большую волю к победе, стойкость и чемпионский настрой. Наша спортсменка стала первой из россиянок, выигравших медаль Олимпийских игр в личных соревнованиях. Отечественные саночницы последний раз становились призерами Игр 42 года назад, когда Вера Зозуля и Ингрида Амантова заняли первое и третье места в олимпийском турнире.

Поздравляю с историческим достижением Татьяны Ивановой тренеров сборной, Федерацию санного спорта России и ее президента Наталию Гарт! Желаю нашим саночникам удачи в соревнованиях двоек и командной гонке на Играх в Пекине», – сказал Олег Матыцин.

30-летняя Татьяна Иванова – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и серебряный призер Игр-2014 в эстафете. Татьяна родом из города Чусовой, в составе российской олимпийской сборной представляет Пермский край. Тренируется на базе ЦСКА и Центра спортивной подготовки Пермского края под руководством Ивана Иванова и Александра Васина.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год в России санным спортом занимаются 1 624 человека. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации, занимается 952 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 26 человек.

Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 47 человек, тренеров-преподавателей 1 человек.

14 организаций имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 7 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), а также 1 детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 3 спортивных школы (СШ), 1 училище олимпийского резерва (УОР), 1 центр олимпийской подготовки (ЦОП), 1 другая. Данные организации осуществляют свою работу в 10 субъектах Российской Федерации.

Санный спорт является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Мурманская область, Пермский край.

В России развитием санного спорта совместно с Министерством спорта занимается Федерация санного спорта России. Президент Федерации санного спорта России – Наталия Гарт. Главный тренер – Сергей Чудинов.

Федеральными базами спортивной подготовки по санному спорту являются МСБК «Парамоново» (д. Парамоново, Московская область) и ЦСС «Санки» (Сочи, Краснодарский край).

Пресс-служба Минспорта России

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