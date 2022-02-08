XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: лыжник Александр Терентьев выиграл «бронзу» в спринте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) россиянин Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте свободным стилем.

Первым стал представитель Норвегии Йоханнес Клебо, который финишировал за 2 минуты 58,06 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0,26 секунды). Александр Терентьев уступил победителю 1,31 секунды.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Терентьева с «бронзой».

«Поздравляю Александра Терентьева с «бронзой» в спринте! Результаты нашего молодого спортсмена не перестают удивлять. Александр состязался с мэтрами лыжных гонок на равных.

На этапе Кубка мира в Руке Александр в спринте, пусть и классическом, обошел всех главных конкурентов наших спортсменов и стал победителем гонки, громко заявив о себе всему миру. У меня не было сомнений, что он приложит все силы и достойно выступит в Пекине.

Дебют Александра на Играх прошёл более чем успешно. Пусть эта первая олимпийская медаль станет для нашего лыжника стимулом к новым победам!», – сказал Министр.

22-летний Александр Терентьев – мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион Универсиады-2019. Александр родом из Нарьян-Мара, в составе российской олимпийской сборной представляет Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Тренируется на базе ВС РФ ЦСКА и ГАУ АО СШОР «Поморье» под руководством Юрия Бородавко.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год в России лыжными гонками занимаются 1 027 060 человек.

По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации, занимается 73 931 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 60 144 человека.

Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 2 594 человека, тренеров-преподавателей 1 856 человек.

1 204 организации имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 142 спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), а также 596 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 391 спортивная школа (СШ),

19 училищ олимпийского резерва (УОР), 56 другие. Данные организации осуществляют свою работу в 70 субъектах Российской Федерации.

Лыжные гонки являются базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Приморский край.

В России развитием лыжных гонок совместно с Министерством спорта занимается Федерация лыжных гонок России. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной – Елена Вяльбе.

Федеральной базой спортивной подготовки по лыжным гонкам является ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», обособленное структурное подразделение учебно-тренировочный центр «Кавголово».

Фото: ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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