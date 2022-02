14.02.2022 Wspólnie oddajmy hołd żołnierzom AK

Source: Government of Poland in Polish

Wspólnie oddajmy hołd żołnierzom AK14.02.2022

Zbliża się 80 rocznica powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej. Z tej okazji Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie organizuje uroczystości i akcje społeczne. Ich wymiar został ograniczony ze względu na pandemię koronawirusa.

W niedzielę 13 lutego 2022 r. o godz. 10.00. rozpocznie się Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

O godz. 12.00. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczną się rocznicowe uroczystości. Przedstawicielom młodego pokolenia Polaków zostanie przekazane „Przesłanie Żołnierzy Armii Krajowej”. Odbędzie się także ceremonia nadania symboliki wojskowej jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej dziedziczącym tradycje Armii Krajowej. Po tym nastąpi Apel Pamięci z udziałem pocztów sztandarowych jednostek wojskowych dziedziczących tradycje Armii Krajowej. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zostaną złożone wiązanki kwiatów. Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, kwiaty i znicze zostaną złożone także w miejscach pamięci na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W poniedziałek 14 lutego o godz. 10.00 planowane jest złożenie kwiatów przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota”, a o godz. 10.30. przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. O godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Klonowej 1, zasłużeni żołnierze z jednostek dziedziczących tradycje Armii Krajowej otrzymają wyróżnienia i medale.

W uroczystościach planowany jest udział ministra obrony narodowej. Na pamiątkę 80 rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej, minister obrony narodowej polecił, aby od 13 lutego do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywana była rota historycznej przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej 14 lutego 2022 r. ogłosi konkurs pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej”. Celem konkursu jest realne wsparcie żołnierzy AK w codziennym życiu m.in. pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, zapewnienie transportu do lekarza, na spotkania i groby współtowarzyszy broni. Ważne są także działania edukacyjne dotyczące działalności Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Organizacje pozarządowe będą mogły składać projekty i wnioski o dotacje do 15 marca 2022 r.

W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” porządkowane są cmentarze oraz mogiły dowódców i żołnierzy Armii Krajowej.

W garnizonach w całej Polsce odbędą się uroczyste zbiórki i Apele Pamięci.

Od 11 lutego na Krakowskim Przedmieściu 64 będzie prezentowana wystawa „Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego”. Ekspozycję plenerową na temat historii Armii Krajowej będzie można oglądać od 13 lutego przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Ruszy również ważna i ciekawa internetowa akcja „Z miłości do Ojczyzny”, która przybliży młodemu pokoleniu motywacje do walki i życiowe przesłania żyjących bohaterów Armii Krajowej.

