08.02.2022 Wojska Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczynają działalność

„Dziś w dniu bezpiecznego internetu powołujemy do życia Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo będzie ściśle zintegrowane z NCBC, które stanowi zaplecze naukowe, a także daje kompetencje do tego, żeby w tej bardzo ważnej dziedzinie Wojsko Polskie było odporne. W ten sposób budujemy również odporność Rzeczypospolitej Polskiej na ataki” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

We wtorek 8 lutego br., w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie szef MON uczestniczył w uroczystości powołania nowego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Minister Błaszczak wręczył gen. bryg. Karolowi Molendzie decyzję o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

„Konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego. w 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie uznano cyberbezpieczeństwo i ataki cybernetyczne, a więc całą sferę cyber za piątą domenę operacyjną. To oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego z państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki można korzystać z artykułu piątego, a wiec można korzystać z odwołania się do tej zasadniczej, fundamentalnej zasady, która łączy państwa tworzące NATO. (..) Chcę podkreślić, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to regularne wojsko, a więc to wojsko, które posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu, jak również do działań ofensywnych, jeżeli zaszłaby taka potrzeba”

Nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP jest przeznaczony do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działaniach ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w tej nowej domenie operacyjnej, jaką zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku jest cyberprzestrzeń.

Szef MON przypomniał, że powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest z jednym z elementów rozwoju zdolności do działań w domenie cyber.

„Mamy do czynienia z całym procesem, którego zwieńczeniem jest powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dlatego, ze powołaliśmy do życia Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, powołaliśmy również w każdym z województw w ramach programu „Cyber-Mil z Klasą” szkoły na poziomie nauczania szkół średnich, które są współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Liczymy, że absolwenci tych szkół trafią na uczelnie wojskowe. Potroiliśmy również liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych”

W lutym 2019 roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zatwierdzając „Koncepcję organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, rozpoczął proces tworzenia tego nowego komponentu Sił Zbrojnych. W strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni formalnie utworzono Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

***Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak nasi sojusznicy, konsoliduje potencjał i zasoby jednostek resortu ON, które realizują zadania na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Obecnie w MON realizowany jest program CYBER.MIL.PL, którego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Nowa edycja progamu CYBER.MIL 2.0 obejmuje 5 filarów w zakresie cyberbezpieczeństwa:

budowanie struktur i infrastruktury cyberbezpieczeństwa;

edukacja, szkolenie, trening;

rekrutacja i aktywna rezerwa;

budowanie silnej pozycji międzynarodowej;

pozyskiwanie i tworzenie narzędzi dla pełnego spektrum działania w cyberprzestrzeni.

Nowa wersja programu obejmuje projekty, takie jak m.in.: utworzenie Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni, budowę największego w Europie „cyberpoligonu”, zaangażowanie w projekty cyber żołnierzy rezerwy, organizację ligi rozgrywek CTF (Capture The Flag), a także nawiązanie współpracy ze środowiskiem e-sportu.

