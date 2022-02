08.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin08.02.2022

“Leży Gajcy przysypany ziemią. Już na wieki dwudziestodwuletni.” napisał Miłosz, oddając rzeczywistość. 22-letni poeta, który zginął w Powstaniu Warszawskim, spoczywa na Powązkach. Jego grób został wyremontowany dzięki Fundacji „Nie zapomnij o nas”. Inicjatywę wsparła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Tadeusz Gajcy był poetą czasu wojny i żołnierzem Armii Krajowej. Publikował w podziemnym miesięczniku literackim „Sztuka i Naród”.

– W tym tytule ukryte było to wszystko, co ukochał najbardziej: sztukę i naród – zaznaczył premier.

Szef polskiego rządu przywołał jedną z brawurowych akcji, w których Gajcy brał udział. W 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika złożył kwiaty pod pomnikiem astronoma. Na szarfie z przyjaciółmi napisali: “genialnemu Polakowi w czterechsetną rocznicę śmierci – Podziemna Polska”.

– Tadeusz Gajcy wiedział, że wszyscy przecież kiedyś umrzemy, ale nie każdy tak naprawdę żyje. On żył bardzo głęboko, żył głęboką wiarą w lepszą Polskę i także lepszy świat – podkreślił premier.

Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich

Inicjatywy, takie jak Fundacji „Nie zapomnij o nas” pozwalają dbać o pamięć tych, którzy dla Polski poświęcili wiele – a czasem wszystko, oddając swoje życie.

– Dzisiaj myślę z wdzięcznością o wszystkich, którzy jego pamięć przechowują – o nim i o innych poetach młodego pokolenia, o wszystkich młodych żołnierzach tamtego strasznego czasu – podsumował premier – Dziękujemy: jemu za życie i twórczość i wszystkim, którzy przyczyniają się do podtrzymania pamięci o nim.

