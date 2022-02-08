Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-6708.02.2022 16:01

Экипажи МКС-67 признаны годными к космическому полету

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-67 за период предполетной подготовки.

В состав Комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, а также их дублеры Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина признаны комиссией годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Основной экипаж: Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев

Дублирующий экипаж: Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин

MIL OSI