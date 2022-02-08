Source: Russia Federal Space
#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-6708.02.2022 16:01
Экипажи МКС-67 признаны годными к космическому полету
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-67 за период предполетной подготовки.
В состав Комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, а также их дублеры Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина признаны комиссией годными к космическому полету по состоянию здоровья.
Основной экипаж: Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев
Дублирующий экипаж: Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин