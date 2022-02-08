С. Рябухин предложил воссоздать в Ульяновске уникальный музей истории градообразующего авиапредприятия

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор провел встречу с ветеранами труда Заволжского района Ульяновска.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с ветеранами труда Заволжского района Ульяновска. В частности, один из вопросов касался деятельности музея истории «Авиастар».

Участники выразили беспокойство по поводу дальнейшей судьбы музея. В настоящее время на площадку филиала ПАО «Ил» – «Авиастар» существует ограниченный доступ, и свободного входа в музей нет.

В результате обсуждения вопроса, появилась идея воссоздания уникального музея истории градообразующего предприятия на площадях Ульяновского Авиационного колледжа — межрегионального центра компетенций. Это важно для воспитания и профориентации молодежи, считает сенатор.

Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с ветеранами труда Заволжского района Ульяновска

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с ветеранами труда Заволжского района Ульяновска

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Сергей Рябухин вместе с депутатом Государственной Думы Владимиром Кононовым ознакомился с коллекцией музея художника ювелирной фирмы Фаберже Василия Зуева

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Сергей Рябухин ознакомился с коллекцией музея художника ювелирной фирмы Фаберже Василия Зуева

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Сергей Рябухин вместе с депутатом Государственной Думы Владимиром Кононовым также ознакомился с коллекцией музея художника ювелирной фирмы Фаберже Василия Зуева. Музей находится в Чердаклинском Центре дополнительного образования детей. В Чердаклах планируют создание туристического музейно-образовательного комплекса художника. «2022 год определён как год культурного наследия народов России. У нас большая, многонациональная страна, и у каждого края есть свои уникальные обычаи, традиции, которые важно сохранить. Надо чтобы о них знало как можно больше людей», — сказал Сергей Рябухин.

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