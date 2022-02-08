Н. Владимиров обсудил участие Чувашии в федеральных программах по развитию региональной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился сзаместителем председателя правительства Республики.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики обсудил с заместителем председателя правительства Чувашской Республики — министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павлом Даниловым участие Республики в федеральных программах по развитию региональной инфраструктуры.

Как отметил Павел Данилов, в настоящее время правительством Чувашии прорабатываются сразу несколько крупных проектов. Один из них – реконструкция магистральной дороги между двумя крупнейшими городами Чувашии.

Реконструкция позволит решить одну из самых острых на сегодня проблем – снять напряжение в вопросе транспортного обеспечения между Чебоксарами и Новочебоксарском

«Существующая дорога уже не справляется с потоком транспорта и не учитывает современных требований как к обеспечению безопасности, так и к возможностям использования для общественного транспорта. Мы работаем над заявкой на использование средств инвестиционного бюджетного кредита для реконструкции магистрали. Проект предусматривает расширение количества полос движения, в том числе выделенных для общественного транспорта, а также строительство велодорожек – актуальная составляющая с точки зрения развития Чебоксарской агломерации», — отметил Павел Данилов.

Николай Владимиров провел встречу с заместителем председателя правительства Чувашской Республики — министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павлом Даниловым

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Николай Владимиров

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Николай Владимиров провел встречу с заместителем председателя правительства Чувашской Республики — министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павлом Даниловым

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Николай Владимиров выразил готовность оказать необходимое содействие для реализации проекта. «Реконструкция позволит решить одну из самых острых на сегодня проблем – снять напряжение в вопросе транспортного обеспечения между Чебоксарами и Новочебоксарском. Это важно как с точки зрения развития инфраструктуры, так и с точки зрения инвестиционной привлекательности региона. Совместно с правительством Республики будем работать над тем, чтобы реализация проекта началась как можно скорее», — сказал сенатор.

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