Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева08.02.2022 10:06

Награда ИСС за интеллектуальную деятельность

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») получила награду Госкорпорации «Роскосмос» за работу в области интеллектуальной деятельности.

Специалисты управления информационного обеспечения ИСС получили отраслевую награду за «выстраивание эффективного взаимодействия в рамках сложных проектов». Как отметил начальник управления Егор Морозов, таким образом Роскосмос признал практику ИСС по осуществлению контактов с основными заказчиками одной из лучших в отрасли.

«Наша главная цель — не допустить срывов в производстве космической техники ни по одному из проектов, а также урегулировать процесс с точки зрения соблюдения прав и интересов заказчиков и исполнителей», — отметил Егор Морозов.

Награждение лучших предприятий Роскосмоса в области интеллектуальной деятельности состоялось впервые и прошло в Москве в рамках ежегодного отраслевого совещания.

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