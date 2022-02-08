Минспорт России совместно с АНО «Диалог» запустил информационный чат-бот о российских олимпийцах

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации совместно с АНО «Диалог» запустил информационный чат-бот о российской олимпийской сборной на Олимпийских зимних играх в Пекине. Виртуальный помощник появился в официальном сообществе Минспорта России (Спортинфо.рф) на платформе Viber.

Чат-бот позволит оперативно узнавать об актуальных новостях проходящих XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, расписании соревнований, а также ближе познакомиться с нашими спортсменами, узнать об их хобби и предпочтениях, любимых музыке и фильмах, откуда они родом и каких побед достигли ранее.

Также каждый пользователь сможет получить свою медаль, просто приняв участие в небольшой викторине на знание ключевых событий Олимпийских игр прошлых лет.

«Чат-бот – это продолжение нашей комплексной работы с министерствами и ведомствами по повышению качества работы органов власти в сети «Интернет». У нас потрясающие спортсмены, наши олимпийцы – это те, кем мы восхищаемся и гордимся, и за кем мы пристально следим этой зимой. Поэтому мы с Минспортом придумали техническое решение, которое позволит узнать все о нашей сборной на этих Олимпийских зимних играх в Пекине. Чат-бот доступен с сегодняшнего дня на платформе Viber», – рассказала руководитель Департамента АНО «Диалог» по работе с органами исполнительной власти и партнёрами Юлия Полетаева.

Портал Спортинфо.рф был разработан Минспортом России как сайт-карта о российских олимпийцах. Портал рассказывает о спортсменах, представляющих нашу страну на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Пекине. Болельщики нашей сборной смогут найти на сайте информацию обо всех российских олимпийцах в Пекине. На интерактивной карте каждый регион отмечен специальным значком. При наведении на геоточку можно увидеть спортсменов, которые там родились или выступают за этот регион, а также перейти в карточки спортсменов с подробной информацией о них.

Предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. Олимпийцы рассказали, как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере, чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований, чтобы поболеть за наших спортсменов.

Пресс-служба Минспорта России

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