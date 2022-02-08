К. Косачев выступил на ежегодной студенческой конференции Международная молодежная модель ООН

Source: Russia – Council of the Federation

Тема выступления — «Современные вызовы и угрозы в системе европейской безопасности».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на ежегодной студенческой конференции Международной молодежной модели ООН «DAIMMUN-22» Дипломатической академии МИД России. Тема выступления – «Современные вызовы и угрозы в системе европейской безопасности».

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В рамках мероприятия студенты российских и зарубежных вузов моделируют работу Органов и Специализированных учреждений ООН на официальных языках Организации Объединенных Наций.

Приветствуя участников форума, Константин Косачев отметил особую важность его проведения в условиях меняющегося мира и нарастающих кризисных явлений в международной системе.

Моделирование международных усилий по разрешению ключевых проблем современности является отличной интеллектуальной поддержкой для тех, кто сегодня непосредственно занимается этими темами

«Моделирование международных усилий по разрешению ключевых проблем современности является отличной интеллектуальной поддержкой для тех, кто сегодня непосредственно занимается этими темами», — отметил вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев выступил на ежегодной студенческой конференции Международной молодежной модели ООН «DAIMMUN-22» Дипломатической академии МИД России

В этом году участники конференции рассмотрели вопросы, связанные с тематикой международной информационной безопасности, реформой ООН, проблемами окружающей среды, преодолением последствий пандемии COVID-19, борьбой с международным терроризмом, другими современными проблемами международной повестки.

Международная молодежная модель ООН Дипломатической академии МИД России «DAIMMUN» была создана в 2013 году. За время существования форума было проведено множество заседаний на 6 языках мира, а также принято более 90 документов. Модель является уникальной площадкой, которая не только развивает дипломатические навыки, но и способствует популяризации в России деятельности основных международных организаций.

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