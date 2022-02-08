Заседание Совета по науке и образованию

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Добрый день, здравствуйте!

Сегодня профессиональный праздник отмечают наши учёные, инженеры, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий и так далее – это замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперёд.

И конечно, пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить всех вас с Днём российской науки, с праздником, и особо отметить, что яркие, новаторские результаты – причём в самых перспективных областях – всё чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке.

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И в этой связи с удовольствием представляю лауреатов премии молодым учёным, которые по уже сложившей традиции участвуют в заседаниях Совета по науке и образованию.

Это биолог из Владивостока Александра Сергеевна Дубровина. Она создала новый механизм улучшения свойств сельхозкультур, роста их урожайности. Этот метод основан на природных, естественных биологических процессах, безопасен для окружающей среды и человека, что крайне важно для развития экологически чистого сельского хозяйства.

Исследователь из Севастополя Арсений Александрович Кубряков на стыке математики, физики, биологии создал инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы, которые происходят в Мировом океане и с каждым годом всё сильнее влияют на климат планеты.

Леонид Владимирович Скрипников сформировал весомую теоретическую основу для разработки новых материалов и квантового компьютера. Точные расчёты исследователя из Санкт-Петербурга уже используются авторитетными научными коллективами при проведении сложнейших экспериментов.

Продолжение следует.

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