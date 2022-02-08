Е. Писарева подняла вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в Новгородской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема граждан обсуждались также проблемы пенсионного обеспечения, здравоохранения и ЖКХ.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в рамках региональной недели провела приём граждан по личным вопросам в Великом Новгороде.

«С председателем Новгородской организации «Всероссийского общества инвалидов» Александром Терлецким мы обсудили проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, в нашей области многие жители области трудоспособного возраста с подобными особенностями здоровья хотели бы работать, но не могут устроиться», – рассказала законодатель.

Сенатор проинформировала о планах организовать по этой теме специальное совещание в формате «круглого стола». «Планирую пригласить к обсуждению существующих проблем представителей регионального министерства труда и социальной защиты. Вместе мы должны разработать «дорожную карту» по решению вопросов трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметила Елена Писарева.

В рамках приема к сенатору также обратились жители областного центра по вопросам пенсионного обеспечения, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. По всем обращениям ведется работа, сообщила сенатор.

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