Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6708.02.2022 10:34

Дублирующий экипаж МКС-67 показал готовность к работе на орбите

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина провели типовые полетные сутки на тренажере российского сегмента Международной космической станции. Так называют тренировку, в ходе которой воспроизводится стандартный рабочий день на орбите.

Конечно, в полном смысле стандартным его не назовешь, учитывая ряд нештатных и одну аварийную ситуацию, которые моделируют для экипажа инструкторы Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В течение дня участники тренировки могут столкнуться с отказом связи, сбоями в работе системах жизнеобеспечения и другими проблемами. В целом они выполняют типовые операции. Командная работа позволяет экипажу укрепить взаимодействие, освежить знания об устройстве модулей, отработать необходимые навыки.

Казалось бы, процедура записи видеоприветствия с борта МКС не требует особенной подготовки. Однако если обратить внимание на то, как часто экипажам приходится делать это во время космических экспедиций, подобный этап тренировки не покажется лишним. Чем лучше они освоят различные процессы на Земле, тем быстрее справятся с аналогичными задачами в космосе.

В завершении рабочего дня дублеры отработали действия по устранению введенной инструкторами аварийной ситуации — разгерметизации на российском сегменте Международной космической станции.

Впереди у основного и дублирующего экипажей МКС-67 экзамены, после которых они должны отправиться на Байконур и продолжить подготовку к полету. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» намечен на 18 марта 2022 года.

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