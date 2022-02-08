Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Росимущество08.02.2022 18:34

Дмитрий Рогозин встретился с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко

Во вторник, 8 февраля 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дмитрий Рогозин и руководитель Росимущества Вадим Яковенко обсудили ряд вопросов, касающихся совместной работы, в том числе распоряжение Госкорпорацией имуществом государственной казны и имущественным комплексом космодрома Восточный.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей продуктивной работе по заявленным на встрече темам.

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