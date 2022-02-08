Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Росимущество08.02.2022 18:34
Дмитрий Рогозин встретился с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко
Во вторник, 8 февраля 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Дмитрий Рогозин и руководитель Росимущества Вадим Яковенко обсудили ряд вопросов, касающихся совместной работы, в том числе распоряжение Госкорпорацией имуществом государственной казны и имущественным комплексом космодрома Восточный.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей продуктивной работе по заявленным на встрече темам.