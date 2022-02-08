Г. Карелова назвала впечатляющим объем введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Динамика ввода жилья в январе 2022 года также вселяет надежду на достижение запланированных показателей, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области оценила объемы жилищного строительства в 2021 году и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса.

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Парламентарий назвала ввод 92,6 млн кв. м нового жилья в 2021 году впечатляющим результатом, благодаря которому около 10 млн граждан (4,2 млн семей) смогли улучшить свои жилищные условия. По словам вице-спикера СФ, динамика ввода жилья в январе 2022 года также вселяет надежду на достижение запланированных показателей.

Ввод 92,6 млн кв. м нового жилья в 2021 году впечатляющим результатом, благодаря которому около 10 млн граждан (4,2 млн семей) смогли улучшить свои жилищные условия

«Важно помнить, что приоритетными целями национального проекта «Жилье и городская среда» является не просто соблюдение темпов строительства многоквартирных жилых домов, а обеспечение доступным жильем семей, повышение уровня комфорта городской среды, а также сокращение непригодного для проживания жилищного фонда», — подчеркнула сенатор.

Достижению результата способствовала комплексная системная работа, основанная на слаженном взаимодействии органов законодательной и исполнительной власти, считает Галина Карелова. Кроме того, она отметила действенность мер государственной поддержки, реализованных при жилищном строительстве.

«Рекордные объемы ввода нового жилья свидетельствуют в том числе об эффективности Федерального закона о комплексном развитии территорий (КРТ), вступившего в силу в прошлом году, а также механизмах, применяемых к данным территориям. Такой подход позволяет не только возводить многоквартирные дома, но и способствует строительству объектов социальной инфраструктуры, необходимых для комфортного проживания», — сказала законодатель.

«Безусловно, сам механизм КРТ требует постоянного контроля и внесения изменений в соответствии с текущей ситуацией в регионах. Такая работа по системному анализу и формированию предложений для более эффективной реализации КРТ регулярно ведется Советом по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации», — прокомментировала вице-спикер СФ.

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