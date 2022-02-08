Г. Карасин: Выстраивание стабильных добрососедских отношений между РФ и Эстонией отвечает обоюдным интересам

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам провел встречу с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном.

Участники беседы обсудили вопросы двусторонних отношений.

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Григорий Карасин подтвердил неизменность стратегической линии России на ратификацию пограндоговоров. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу еще в 2015 году. При этом сенатор отметил необходимость отказа от любых территориальных претензий.

Глава Комитета СФ указал, что российская сторона ожидает от эстонского руководства практических шагов по обеспечению неконфронтационного климата в двусторонних отношениях.

Выстраивание стабильных добрососедских отношений между РФ и Эстонией отвечает обоюдным интересам

Григорий Карасин подчеркнул, что выстраивание стабильных добрососедских отношений между РФ и Эстонией отвечает обоюдным интересам. Однако для этого необходимо взаимное желание их улучшать. «Пока же Таллин не предпринимает реальных шагов по выправлению ситуации».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики Марко Михкельсоном

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По словам сенатора, по‑прежнему глубокую озабоченность вызывает положение дел с правами русскоязычного населения Эстонии. Григорий Карасин выразил озабоченность курсом эстонских властей на эстонизацию образовательных учреждений. «Эти планы не учитывают реальные интересы наших соотечественников, составляющих почти треть населения страны», — подчеркнул он.

Вместе с тем, председатель Комитета СФ считает полезной реализацию программ приграничного и трансграничного сотрудничества «Россия-Эстония» и «Интеррег». Григорий Карасин также выразил удовлетворение тем, что поддерживаются связи в области культуры, продолжается работа по заключению очередной межведомственной программы сотрудничества.

Была достигнута договоренность о продолжении двусторонних парламентских контактов.

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