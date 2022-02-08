В России создана Национальная спортивная студенческая лига джиу-джитсу

Source: Russia Ministry of Sport

Российская Федерация джиу-джитсу и Российский студенческий спортивный союз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации учредили Ассоциацию «Национальная спортивная студенческая лига джиу-джитсу».

«Создание Ассоциации «Национальная спортивная студенческая лига джиу-джитсу» является большим шагом популяризации этого вида спорта и его развития в системе высшего и профессионального образования страны. Данный вид спорта развивает не только физические качества человека, но и воспитывает в спортсменах чувство самоконтроля и самообладания. В многообразии единоборств джиу-джитсу может по праву считаться одним из перспективных направлений»,– отметил директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

Основными направлениями деятельности Лиги станут организация крупных турниров по джиу-джитсу среди представителей высших учебных заведений страны, совершенствование физического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни молодёжи.

Президентом Ассоциации стал начальник Управления по физической культуре и спорту Национального исследовательского университета «Институт точной механики и оптики», заслуженный тренер России Андрей Волков.

По его словам, в планах Ассоциации – налаживание плотного взаимодействия и проведение совместных мероприятий с Международной федерацией университетского спорта (FISU).

В октябре 2022 года Национальная спортивная студенческая лига джиу-джитсу проведёт Всероссийский турнир среди вузов, по итогам которого отдельные его участники смогут получить звание мастера спорта России по джиу-джитсу.

«Популярность джиу-джитсу в мире растёт с каждым годом. Россия не является исключением. Турниры под эгидой Национальной спортивной студенческой лиги джиу-джитсу позволят их участникам получать больше соревновательной практики и повышать свои спортивные разряды», – отметил Андрей Волков.

Пресс-служба Минспорта России

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