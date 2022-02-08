Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6608.02.2022 10:59

Высоту орбиты МКС подняли почти на полкилометра

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») во вторник днём скорректировали высоту орбиты Международной космической станции с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» весной 2022 года.

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в 10:56 по московскому времени была выдана команда и включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к российскому сегменту МКС. Они проработали 142,3 секунды, а величина импульса составила 0,26 м/с. В настоящее время специалисты Роскосмоса изучают телеметрическую информацию для расчета новых параметров орбиты МКС.

Сегодня коррекции орбиты станции проводятся с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» или пристыкованных к ней грузовых кораблей серии «Прогресс МС». В воскресенье была выполнена 315-я коррекция, в том числе 166-я — кораблями «Прогресс».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с экипажем 67-й длительной экспедиции запланирован на 18 марта в 18:55 мск. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:27 по московскому времени.

Помимо Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая, на борту Международной космической станции в настоящее время работают астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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