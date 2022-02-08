Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Гвианский космический центр#OneWeb#Космодромы08.02.2022 19:09

Второй стартовый день во Французской Гвиане

В Гвианском космическом центре, расположенном в заморском департаменте Франции — Гвиане, продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с экваториального европейского космодрома.

В понедельник, 7 февраля 2022 года, ракета была установлена в стартовое сооружение, космическая головная часть (разгонный блок с космическими аппаратами под створками обтекателя) установлена на неё. Подготовка ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» на стартовом комплексе осуществляется под мобильной башней обслуживания, служащей защитой изделия и персонала от осадков в сложных погодных условиях экваториального климата Французской Гвианы.

Во вторник, 8 февраля, по графику второго стартового дня выполняются автономные и комплексные испытания систем ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» и разгонного блока «Фрегат-М».

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с очередной партией из 34 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 10 февраля 2022 года в 21:09:37 по московскому времени. В настоящее время на околоземной орбите находятся 394 спутника связи OneWeb и предстоящий запуск доведет их число до 428.

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