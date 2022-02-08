А. Кислов обсудил в Тольятти перспективы решения задачи по рекультивации бывшей промышленной зоны

Source: Russia – Council of the Federation

Ситуация с рекультивацией земель бывшего химического предприятия находится на сенаторском контроле.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области провел рабочую встречу с главой города Тольятти Николаем Ренцем. Обсуждались конкретные шаги, необходимые для начала процесса утилизации промышленных отходов на территории одного из бывших предприятий химического комплекса с последующей рекультивацией загрязненных земельных участков.

По словам сенатора, к решению одной из главных экологических проблем города подошли в ходе проведения Дней Самарской области в Совете Федерации. После вмешательства главы региона вопрос был взят на контроль в верхней палате парламента.

Глава города Тольятти отметил, что на основании разработанного Самарским государственным техническим университетом технико-экономического обоснования и проведенной инвентаризации всех фосфорсодержащих отходов администрация Тольятти выделила, размежевала и поставила на кадастровый учет 11 земельных участков, загрязненных фосфором. В настоящее время муниципалитет при поддержке областных властей ведет переговоры с собственником земель в лице Министерства имущественных отношений РФ, а также с Минприроды России на предмет включения загрязненных участков в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эта мера позволит привлечь на утилизацию отходов бывшего химпредприятия федеральные средства.

«Для работ по обеззараживанию загрязненной территории необходима государственная поддержка. Продолжаем активно работать в данном направлении», — отметил Андрей Кислов. Он выразил надежду на активизацию этой работы.

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