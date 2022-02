07.02.2022 W tym tygodniu zapraszamy na webinary dla służb mundurowych, wykładowców i nauczycieli

Source: Government of Poland in Polish

W tym tygodniu zapraszamy na webinary dla służb mundurowych, wykładowców i nauczycieli07.02.2022

Spotkania będą poświęcone nowym zasadom naliczania wynagrodzeń.

Podczas webinaru eksperci Krajowej Administracji Skarbowej będą odpowiadać na pytania.

Sprawdź terminy webinarów dla poszczególnych grup zawodowych.

Podczas wydarzeń eksperci będą wyjaśniać zmiany wprowadzone Polskim Ładem, szczególnie istotne dla nauczycieli. Spotkania będą otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Specjaliści opowiedzą między innymi o decyzjach, jakie może podjąć pracownik i jaki mają (lub mogą mieć) one wpływ na wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz o nowym mechanizmie poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz o nowych obowiązkach płatnika.

8 lutego (wtorek) o 10:00 zapraszamy na webinar Wybrane rozwiązania wpływające na wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych w 2022 wynagrodzeń dla służb mundurowych. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

9 lutego (środa) o 10:00 zapraszamy na spotkanie, które zostanie poświęcone Wybranym rozwiązaniom wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

9 lutego (środa) o 11:00 zapraszamy na szkolenie Polski Ład – Szkolenie branżowe służb mundurowych. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

10 lutego (czwartek) o 10:00 zapraszamy na spotkanie o Wybranych rozwiązaniach wpływających na wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych w 2022 wynagrodzeń dla nauczycieli szkół średnich. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

11 lutego (piątek) o 11:00 zapraszamy na webinar Zmiany wprowadzone Polskim Ładem – webinar adresowany do nauczycieli i wykładowców akademickich. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

MIL OSI