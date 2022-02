07.02.2022 Sekretarz Generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z wizytą w Warszawie

Source: Government of Poland in Polish

Sekretarz Generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z wizytą w Warszawie07.02.2022

Na zaproszenie Szefa Służby Zagranicznej MSZ Arkadego Rzegockiego z wizytą w Warszawie przebywał Stefano Sannino, Sekretarz Generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Głównymi tematami rozmów były promocja zatrudnienia Polaków w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, współpraca w ramach nowego projektu ESDZ – Europejskiej Akademii Dyplomatycznej oraz bieżące wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania z Sekretarzem Generalnym Stefano Sannino, Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki podkreślił wagę, jaką MSZ przykłada do działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia polskich obywateli, w tym dyplomatów w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Minister Rzegocki zapewnił, iż strona polska z zainteresowaniem odnosi się do idei dotyczącej powołania Europejskiej Akademii Dyplomatycznej, która służyć ma praktycznemu szkoleniu młodych dyplomatów z państw członkowskich UE w zakresie funkcjonowania unijnej dyplomacji, kształtowania i implementacji priorytetów Wspólnej Polityczki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Podczas wizyty odbyły się także konsultacje polityczne z udziałem Dyrektora Politycznego MSZ, w trakcie których omówiono m.in.: kwestie bezpieczeństwa regionalnego, sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz na Ukrainie, jak również aktualne założenia Kompasu Strategicznego UE.

W Warszawie Sekretarz Generalny ESDZ Stefano Sannino spotkał się również z Ministrem do Spraw Europejskich Konradem Szymańskim. Głównym tematem spotkania była odpowiedź Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na działania Rosji. Omówiono ponadto perspektywy rozwoju polityki bezpieczeństwa w UE oraz sytuację w najbliższym sąsiedztwie UE, także w kontekście działań europejskiej dyplomacji klimatycznej i energetycznej.

Sekretarz Generalny Stefano Sannino miał także okazję spotkać się ze studentami Kolegium Europejskiego w Natolinie, absolwentami aplikacji dyplomatyczno-konsularnej MSZ i dyplomatami, w trakcie wykładu zorganizowanego w formule hybrydowej we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ, którego tematem była Europejska Polityka Obrony i Bezpieczeństwa.

