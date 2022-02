07.02.2022 Londyn Wielka Brytania zwiększa liczbę żołnierzy w Polsce

Source: Government of Poland in Polish

Dodatkowych 350 żołnierzy przybędzie do Polski. Wzmocnią obecnych już 100 żołnierzy z wojsk inżynieryjnych, którzy razem z polskimi żołnierzami chronią granicę polsko-białoruską. Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Londynie.

W poniedziałek 7 lutego br. minister Mariusz Błaszczak i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace podczas spotkania omówili sprawy dotyczące zagrożeń ze strony Rosji dla Ukrainy i państw Europy Środkowej oraz sytuacji na Białorusi. Jednym z punktów rozmowy były także kolejne etapy współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, w szczególności dotyczących rozwoju zdolności Wojska Polskiego w obszarze zbrojeniowym i cyberbezpieczeństwa.

“W listopadzie w Polsce podpisaliśmy list intencyjny dotyczący współpracy, jeżeli chodzi o rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Jesteśmy teraz w pracach, które dotyczą przygotowania MoU czyli Memorandum of Understanding dotyczącego właśnie tej współpracy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby sfinalizować właśnie tego rodzaju współpracę”

– mówił szef MON.

Podczas wizyty towarzyszyli ministrowi m. in. gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz gen. bryg. Marek Wawrzyniak, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ.

“Rozmawialiśmy także o cyberbezpieczeństwie. W mojej delegacji jest dowódca tworzonych wojsk obrony cyberprzestrzeni. Jesteśmy otwarci jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń. Zagrożenia cybernetyczne nie znają granic, więc tu współpraca jest bardzo korzystna dla obu naszych krajów”

– podkreślił minister.

Minister podziękował za wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez skierowanie do Polski kolejnych brytyjskich żołnierzy.

“Jesteśmy wdzięczni, za taką szybką reakcję ze strony Bena, ze strony rządu Zjednoczonego Królestwa wtedy, kiedy Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki. Atak hybrydowy wciąż ma miejsce. Doceniamy obecność żołnierzy brytyjskich na terytorium Polski”

– mówił szef MON.

“Chciałbym podziękować Polsce i krajom bałtyckim, że wraz z Wielką Brytanią podjęły decyzję o wspólnych wysiłkach w celu zwiększenia solidarności wobec Ukrainy, żeby współpracować z Ukrainą, żeby nie tylko o tym mówić, ale także działać, chociażby poprzez wspólne ćwiczenia, szkolenia, czy też dostawy broni. W tym duchu solidarności, po to, abyśmy wspólnie stawiali czoła tym wyzwaniom, chciałbym ogłosić, że Wielka Brytania wyśle 350 dodatkowych żołnierzy do Polski, w ramach bilateralnej współpracy, po to, aby pokazać naszą jednocześnie silną współpracę, ale też wysłać jasny i zdecydowany sygnał wobec potencjalnego agresora”

– powiedział sekretarz Wallace.

Szef MON wziął także udział w uroczystym wręczeniu odznaczeń w Ambasadzie Polski w Londynie. Minister wręczył medale Wojska Polskiego osobom zaangażowanym w promocję historii o polskich lotnikach z czasów II wojny światowej. Wśród wyróżnionych zostali m. in. przedstawiciele Związku Lotników Polskich, Związku Cichociemnych oraz Stowarzyszenia Dywizjonu 307.

“Dziękuję za Państwa aktywność, która skoncentrowana jest m. in. na upamiętnieniu polskich pilotów z czasów II wojny światowej. Dziękuję, że poświęcacie część swojego wolnego czasu, aby przypominać o tych wielkich wydarzeniach i ważnych ludziach”

– powiedział minister.

Podczas wizyty w Londynie, szef MON złożył również kwiaty przy pomniku gen. Władysława Sikorskiego.

Żołnierze Wielkiej Brytanii stacjonują w Polsce w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP (enhanced forward presence). Państwem ramowym jest USA, ponadto służą tu sojusznicy z Rumunii i Chorwacji.

Na co dzień grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP w Europie, jej działania są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód formowaną w Elblągu.

Brytyjskie wojska inżynieryjne wspierały polskich żołnierzy w czasie ochrony granicy z Białorusią remontując uszkodzone przez migrantów ogrodzenie i utrzymując drogi dojazdowe do pasa granicznego.

